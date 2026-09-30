Футболен бос - опасната професия у нас

Убийствата на футболни хора започнаха още през миналия век. Списъкът не е никак къс и се повтаряше през определено време.

Георги Калапатиров - Жоро Италианеца (Локомотив Пловдив)

Той е член на УС на Локомотив от 1993 г. заедно с Петър Петров и председателя на УС Николай Попов, а освен това е един от основателите на т.нар. "Клуб 777". Става и един от представителите на ВИС за Пловдив.

На 6 април 1995 г. Жоро Италианеца е убит с един куршум в сърцето край Гребната база в Пловдив.

Петър Петров - Пешо Патерицата (Локомотив Пловдив)

Член на УС на Локомотив Пловдив заедно с Георги Калапатиров и Николай Попов в началото на 90-те години. Триото основава "Клуб 777" и впоследствие стават представители на ВИС.

На 24 март 1998 г. е разстрелян в колата си в пловдивския квартал "Кичук Париж".

Димитър Димитров - Маймуняка (Искър София, Хебър Пазарджик, Беласица Петрич)

Приближен до Георги Илиев част от групировката ВИС.

На 28 януари 2002 г. Маймуняка е взривен, след като влиза в блок в ж.к. Стрелбище в столицата. Бомбата се е намирала в една от пощенските кутии на блока.

Каро Акопович (Вихър-Владислав)

Известният варненски бизнесмен Каро Акопович бе прострелян смъртоносно с пет куршума на 19 декември 2002 година, докато гостувал на свой съдружник и приятел в село Аксаково. 41-годишният собственик на верига бензиностанции газстанции в морския град бе убит, след като килърът стреля през прозореца на къщата.

Илия Павлов (ЦСКА, Черно море)

Илия Павлов беше един от най-богатите българи, председател на ЦСКА от 1994-1999г. Той е един от основните благодетели на тима през това време като на фланелките на "червените" е неговата фирма "Мултигруп". През 2001г. става президент на Черно море до смъртта си през 2003.

На 7 март 2003 г. е убит от снайперист, след като излиза от сградата на "Мултигруп".

Стоил Славов (Славия София)

Заедно с Венцеслав Стефанов, Димата Руснака, братята Маргини, Младен Михалев-Маджо и Милчо Бонев са членове на УС на Славия когато тимът става за последно шампион на България през сезон 1995/1996.

Милчо Бонев - Бай Миле (Славия София)

Също член на УС на Славия при шампионския сезон на "белите" продължава до смъртта си да е в управлението на тима.

На 30 юли 2004 е разстрелян заедно с 5-ма от охранителите си в ресторант-градина "Славия", която се намира до стадион "Славия". Убийциите са облечени в полицейски униформи, след като всички лягат на земята те започват стрелба и убиват общо 6 души като други двама от охранителите на Бай Миле по чудо оцеляват.

Дмитрий Минев - Димата Руснака (Славия София)

Също член на УС на Славия при шампионската титла на "белите".

Руснака е убит на 24 октомври 2004 от снайперист, когато излизал от заведение "Upstairs" в столицата, което се намира на бул. Витошка 18А.

Николай Попов - Мартеницата (Локомотив Пловдив)

Президент на Локомотив Пловдив от 1993г. до 1995г. Водач на "Клуб 777" заедно с Жоро Италианеца и Пешо Патерицата след това е и основния представител на ВИС за Пловдив.

Убит на 2 март 2005г. в жилището си в столичния квартал "Овча Купел".

Георги Илиев (Левски София, Левски, Велбъдж Кюстендил, Локомотив Пловдив)

еорги Илиев влиза във футбола чрез местния тим на Кюстендил Левски, който влиза в елита през сезон 1994/1995 след три поредни сезона между 6 и 8 място тимът стига до бронзовите медали през сезон 1998/1999. През следващия сезон тимът е преименуван на Велбъжд Кюстендил и печели в два поредни сезона 1999/2000 и 2000/2001 бронзовите медали. Преди началото на сезон 2001/2002 тимът на Велбъжд се обединява с втородивизионния тогава Локомотив Пловдив и използва лиценза на тима от Кюстендил и започва новия сезон в "А" група. През сезон 2003/2004 тимът става шампион на България и се завръща в евротурнирите след повече от 10 години.

Основател на ВАИ Холдинг и основател на ВИС-2 заедно с брат си Васил.

На 25 август 2005 след победата на Локомотив Пловдив в евротурнирите срещу ОФК Белград е убит от снайперист в "Буда бар" в комплекса Слънчев бряг.

Александър Тасев - Остап (Локомотив Пловдив)

След убийстово на Георги Илиев Локомотив Пловдив успява да намери нов собственик в лицето на Александър Тасев и отборът се стабилизира.

Той обаче е убит на 14 май 2007 в столичния квартал "Бояна", неговото тяло е намерено в личната му кола прострелян е с два куршума в главата.

Юрий Галев (Рилски спортист Самоков)

Класира тимът от родния си Самоков до елита и на няколко пъти се завръща след изпадания.

Неговият бизнес беше свързан най-вече с курорта "Боровец" като преди години Галев владееше почти целия курорт.

През нощта на 20 юни 2010 Галев е прострелян с пет куршума след като се е връщал в родното си село Бели Искър макар и в много тежко състояние той е откаран в "Пирогов" жив. На 11-ия ден след разстрела умира в болницата.

Георги Танев (Нефтохимик)

Президент на клуба до края на 2010 година, като е бил и в съвета на директорите на Черноморец.

Убит е в Бургас пред бар "Интрига", след като е прободен с нож в корема заради спречкване. Почива в болницата след спешна операцията. Полицията тогава посочва, че става дума за битов конфликт, а не за поръчково убийство.

Христо Бургазлиев (Поморие)

Председателят на ОФК Поморие Христо Бургазлиев беше открит мъртъв на 16 март тази година в тъмно сиво Ауди в Бургас, припомня Дир.бг.