Професия: да запазиш спокойствие в най-трудния чужд ден
Гласът е първият работен инструмент
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Гласът е първият работен инструмент
Според нумерологията родените на определени дни притежават качества, които им помагат да печелят от това, което обичат
Казус, за който не знаят мнозина
Този бранш бележи сериозен растеж
Резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 5 септември
Общината проведе специален конкурс
Разкри голямата си мечта
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На сцената не можеш да си позволиш да спреш и просто да натиснеш пауза, каза той
В ЕС един от всеки четирима работещи има проблем, свързан със стрес
Министерството на образованието ще внесе тези промени в Министерския съвет
През 2025 г. пазарът на труда в Европа и България претърпява сериозни трансформации
Тя е свързана с климатичната обстановка
Нещо, което до миналата година не беше така
След това 49-годишната актриса се спря на други слухове за алтернативните ѝ кариери.
На записа за първи път се чува и гласът на най-малкия син на бъдещия президент
Къде ще бъде двубоят
Влиза професионално под кожата на хората
Думите й се приеха с усмивка от страна на почитателите й, които й пожелаха успех
Недостигът на кадри в системата е ужасяващ