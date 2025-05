Ето коя е най-стресиращата професия у нас

Най-стресиращата професия в България е лекарската, сочи ново проучване, извършено онлайн сред 850 респонденти от различни професионални среди.

Допитването е извършено в периода 15 април - 15 май 2025 г. от Somenso, ръководена от проф. д-р Юлияна Йорданова от Института по невробиология към БАН, информира bTV.

Повече от 60% от участниците са посочили лекарите като най-стресирани сред 31 други професионални направления, а медицинските сестри са посочени от близо 29% от анкетираните. След медиците се нареждат учителите и пожарникарите, показват още данните.

Сред първите 10 места на най-стресиращи професии са персоналът в детска градина или ясла, полицаите, пилотите, военнослужещите и др. Най-малко стресиращата професия според българите, които са дали своя глас, е градинар, инфлуенсър, охранител и художник.

До голяма степен данните за България са сходни с данните от световни проучвания, според които заетите в медицината са подложени на най-голям стрес, добавиха от Somenso.

В ЕС един от всеки четирима работещи има проблем, свързан със стрес, показва последният доклад на European Agency for Safety and Health at Work and Eurofound.

