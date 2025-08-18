Рибарите изумени. Уникална находка в Черно море

Изключително изненадваща находка на нашето море!

На неочакван улов в Черно море се радва един рибар. Това става ясно от снимка, публикувана в социалните мрежи.

На кадъра се вижда, че мъжът държи голяма риба, на пръв поглед около 25-30 см, която е украсена в най-различни цветове - синьо, червено, жълто, оранжево и т.н.

"Привет от нос Емине

Има и такива красиви риби", гласи текстът към кадъра.

Веднага заваляха коментари под поста. От тях се разбира, че уловената риба е от вида "лапина".

Други потребители също се похвалиха, че са успели да хванат такава риба и дори споделиха снимки.

Лапината, известна още като зеленушка или рулёна (латинско име Symphodus tinca), е морска риба от семейство губанови (Labridae). Среща се в Източния Атлантик – от бреговете на Испания до Мароко – както и в Средиземно и Черно море. В Черно море се среща най-често в южните му части – край Турция, България и Грузия.

Тази риба предпочита каменисти морски дъна на дълбочина между 1 и 50 метра, където се укрива сред водорасли и колонии от миди. Храни се основно с малки безгръбначни, които намира сред пясъка и скалите. Лапината може да достигне дължина до около 44 сантиметра, но обикновено е по-малка.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com