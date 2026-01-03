Опасно време! Леден вятър удря половин България

Опасно време днес. Бурен вятър, на места ураганен, удря страната. Стихията помете Враца със скорост от над 120 км/. Цяла нощ фучи и в София. Днес ще преобладава облачно време. На повече места в западните и северните райони ще има превалявания от дъжд. По най-високите планински части ще превалява сняг, гласи прогнозата за времето.

Жълт код е обявен за 3 области заради снеговалежи и силен вятър - Видин, Враца и Монтана. В още 11 области на Северна и Източна България също е обявен жълт код, но само за силен вятър.

Вятърът ще остане до умерен от юг-югозапад, с временно силни пориви на север от планините и в източните части от страната. Температурите ще се повишат: минималните ще бъдат между минус 2° и 3°, максималните – предимно между 7° и 12°, малко по-високи на север от планините и в източните райони. За София минимална температура ще е около 1°, максимална - около 11°.

Над планините облачността ще бъде значителна. Главно в Рило-Родопската област, а след обяд и по Стара планина ще има превалявания от дъжд, в местата с надморска височина над 1800 метра и от сняг. Ще духа силен и бурен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра - около 0°.

По Черноморието облачността ще се увеличи и през втората половина на деня ще бъде предимно облачно. Ще духа умерен и силен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 12° и 15°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

