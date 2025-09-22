Новата хитова професия! Ето чистата заплата

Една от професиите бележи сериозен ръст в последно време, отчитат в бранша.

Наближаващото членство на страната в еврозона и динамичният пазар на недвижими имоти са сред причините все повече българи да купуват мебели, коментира в интервю за БТА председателят на Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост (БКДМП) проф. д-р Васил Живков, който е ръководител на Катедра "Интериор и дизайн за мебели" в Лесотехническия университет в София.



По думите му браншът има нужда от повече кадри, като отбеляза, че има много фирми от тази индустрия в региони извън столицата, при които има остър дефицит от инженери. Той посочи, че има достатъчно свободни позиции в мебелните фирми за инженери-конструктори, инженери-технолози, дизайнери, а брутната заплата - например за млад инженер в София, варира от 2500 до 4000 лева, а в другите региони на страната – от 2200 до около 3500 лева.

По думите на председателя на Камарата работник с висока квалификация, монтажник, взима в някои случаи и по-висока залата от инженер, като сред причините за разликата е лисата на достатъчно такива кадри.

В България е постижима чиста заплата за работник в мебелния бранш от 2500 лева, допълни проф. Живков, като отбеляза, че много от тях получат дори и по-високо възнаграждение.



Секторът привлича най-много кадри от трети страни от бившите съветски републики - Азербайджан, Казахстан, интерес има и от държави от Далечния изток. В сектора работят и украински граждани. Продължава проблемът с текучеството на кадри от тези страни.

Някои от тях сключват договор с българска фирма и на петия ден се оказва, че вече са във Франция, Италия, Германия и няма механизъм, който да ги върне обратно, отбеляза председателя на Камарата и посочи, че предстои процесът по наемане на работници от трети страни да бъде прецизиран.

