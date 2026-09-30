Ето какво трябва да е наказанието на разбойниците от Манчестър Сити

След решението на Висшата лига, с което „Манчестър Сити“ беше признат за виновен в нарушаване на финансовите правила, основният въпрос вече е: какво наказание ще получи клубът?

Независимата комисия установи, че „Сити“ е увеличил изкуствено приходите си и е намалил разходите си с над 900 млн. паунда.

В историята на Висшата лига няма прецедент с подобен мащаб. Съществуват обаче по-малки дела, от които може да се направи ориентир за евентуалната санкция.

При наказанието на „Евертън“ през сезон 2023/24 г. Висшата лига използва своеобразна формула. Клубът беше лишен от шест точки заради превишаване на допустимата загуба с 19,5 млн. паунда.

Наказанието беше разделено на две части – три точки за самото нарушение и още три за неговия мащаб. Това означава по една точка за всеки 6,5 млн. паунда над допустимия лимит.

По същата логика Висшата лига препоръча „Нотингам Форест“ да бъде наказан с осем точки през сезон 2023/24 – три за нарушението и още пет за размера му.

Независимата комисия обаче не прие механично тази формула. Според нея тя не отчита достатъчно конкретните обстоятелства по всяко дело. В крайна сметка „Нотингам“ получи наказание от четири точки, след като първоначалната санкция от шест беше намалена заради ранното признаване и сътрудничеството с разследването.

Случаят с „Манчестър Сити“ е значително по-различен от тези на „Евертън“ и „Нотингам Форест“.

Според комисията клубът не просто е надхвърлил допустимите финансови загуби, а е използвал схема за изкуствено увеличаване на приходите с над 900 млн. паунда. Освен това „Сити“ е признат за виновен и по обвинения, свързани с липса на съдействие на разследването.

Ако бъде приложена същата логика като при предишните дела, размерът на потенциалното наказание би бил огромен. Авторът на анализа изчислява, че при 900 млн. паунда и по една точка на всеки 6,5 млн. санкцията би достигнала около 141 отнети точки, включително трите точки за самото нарушение.

Това обаче е теоретично изчисление, а не официално предложено наказание.

Висшата лига все още не е обявила конкретна санкция. Решението за наказанието ще бъде взето от независимата комисия на следващ етап от процедурата, а „Манчестър Сити“ има право да обжалва.