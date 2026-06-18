Левски готви трансфер с голямо име

Възможно е до края на седмицата в лагера на шампиона Левски да се появи още едно ново име.

Оказва се, че „сините“ са заложили стръв на няколко места, пише „Мач Телеграф“. Запознати твърдят, че голямата им цел, освен Иван Башич, е и още един халф, който да е с доста по-сериозно и познато за родните фенове име.

Именно подсилването в средата на терена се смята за ключово в битката за защита на титлата, но най-вече и за сериозен пробив в Европа. Както се видя - съперниците там не са леки и ще става още по-трудно. Затова на Веласкес и колегите му им трябват имена, които добре знаят какво означават континенталните битки.

Така привличането на Хусем Мрезиг на този етап остава на заден план. Алжирецът ще стане част от Левски, ако „сините“ не успеят да си осигурят друга от набелязаните цели. Те вече се отказаха от една - Лукас Вентура.

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