ЦСКА готви нова скъпа селекция

ЦСКА не си губи времето и вече работи по лятната селекция, която се очертава отново да бъде доста скъпа на фона на българските стандарти.

За целта част от скаутите на клуба са били на мисия в Южна Америка и по-конкретно в Бразилия, където официалните мачове не спират, въпреки паузата за националните отбори. Преди това са били гледани двубои още в Колумбия и Аржентина, пише „Мач Телеграф“. Те са следели няколко футболисти, с които евентуално да влязат в преговори за лятото.

Гледат са два вида играчи – такива, които ще бъдат привлечени при класиране в Европа и такива, които биха дошли в ЦСКА, дори и „армейците“ да се разминат с турнирите за трети пореден сезон.

В момента „главен скаут на „червените“ е Методи Томанов, а в неговия екип влизат Галин Иванов и Виктор Софрониев. Преди време част от скаутското звено на ЦСКА бяха легендите Радослав Здравков и Пламен Гетов, но те напуснаха.

През зимата директно от Южна Америка в ЦСКА дойдоха Лео Перейра, Факундо Родригес и Алехандро Пиедрита. През лятото пък бе купен Анжело Мартино, който бързо се утвърди в титулярния състав. Предполага се, че и след края на сезона от Южна Америка ще бъдат взети един или двама класни играчи.

