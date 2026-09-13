ЦСКА готви нова скъпа селекция
Екип на червените е в Южна Америка
Следете всички новини, анализи и коментари за Скъпа. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Екип на червените е в Южна Америка
Капиталът й стигна невъзможна цифра
Такива пари не са давани за друг автомобил
Оценена е над 1 млрд.лева на борсата
Гръцкият премиер с предложение до Европейската комисия
Най-бързата суперяхта от тазгодишното Яхтено изложение в Монако, 76-метровата Silver Fast, се продава. От австралийската корабостроителница Silveryaht...
1 млн. долара за бутилка трябва да платите, ако искате да си доставите удоволствието да опитате най-скъпата водка в света. И противно на очакванията -...
Екип от готвачи предлага на търг уникалното си меню със стриди, хайвер, трюфели, шафран
Дубай. 12-литрова бутилка Château Margaux 2009 стана най-скъпата предлагана някога в магазин. Цената на скъпоценната течност е 144 000 евро или близо...
Най-скъпата пура в света струва 1150 долара. Като всяка луксозна стока Gurkha Black Dragon не може да се намери навсякъде, а се предлага само в най-ел...