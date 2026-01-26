Чаби Алонсо вече прави селекцията на Ливърпул

В последните часове сериозно се коментира новината, че английският първенец Ливърпул е осъществил контакт с Шаби Алонсо за възможността испанецът да застане начело на отбора в бъдеще.

Бившият полузащитник е дал положителен отговор на запитванията, като желаната му дестинация е именно „Анфийлд“, а в противен случай ще си вземе почивка, след като по-рано този месец беше уволнен от Реал Мадрид.

Според най-новите информации от Острова, ръководството на Ливърпул наистина е провело среща с представители на Шаби Алонсо в петък на тайна локация в Испания, като разговорите са били насочени към потенциално бъдещо сътрудничество и спортно-техническата визия на испанския специалист.

По време на срещата са били обсъдени детайли, свързани с тактическите принципи на Алонсо, както и възможните трансфери за летния прозорец.

Според информацията, в полезрението на евентуалния проект попадат имена като централния защитник Мики ван де Вен от Тотнъм Хотспър, халфа Адам Уортън от Кристъл Палас, за когото се твърди, че вече е казал „да“ на „червените“, както и офанзивните футболисти Брадли Баркола от Пари Сен Жермен и Майкъл Олисе от Байерн Мюнхен.

