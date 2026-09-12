Арне Слот отново се обяснява за контузените в Ливърпул
Мениджърът говори за здравословното състояние на своите играчи
Следете всички новини, анализи и коментари за Контузени. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Мениджърът говори за здравословното състояние на своите играчи
Какво е състоянието на звездите
От тренировката липсваха Ейолфсон, Паулиньо и Франко Мазурек
Пловдив. Мъри оплаква контузени преди утрешното дерби с ЦСКА в Пловдив. "След мача със "Славия" почти изцяло се занимавахме с възстановяването на футб...