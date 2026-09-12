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Мъри оплаква контузени

Мъри оплаква контузени

Пловдив. Мъри оплаква контузени преди утрешното дерби с ЦСКА в Пловдив. "След мача със "Славия" почти изцяло се занимавахме с възстановяването на футб...

04 декември | 20:05
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