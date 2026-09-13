Държавата затяга контрола върху всеки кораб със слънчоглед от трети страни
БАБХ въвежда 24-часови проби при разтоварване, пломбиране на камионите и проследяване на суровината до преработка и износ
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БАБХ въвежда 24-часови проби при разтоварване, пломбиране на камионите и проследяване на суровината до преработка и износ
Отказа да даде проба за урина
Тестовите съобщения имат възможност за управление от настройките на мобилните устройства
Не крие наркотици, прави бели
От МВР уточняват, че мъжът не е известен на полицията
Разказа какво й се е случило в полицията
Приемала ли е наркотици
Какво показа дрегерът
Шофьорът отказал да даде проба за алкохол и казал, че ще се оправи
Лекарят на президента твърди, че той е добре
Времето от деня, в което се прави PCR, може да увеличи риска за фалшив резултат
Целта е да бъдат обучени хората, които се притесняват от машинното гласуване на 11-и юли
Установен е в Плевен
Плащаме пробата за подаден фалшив сигнал за негоден продукт
Астероидът Бену е на около 150 милиона километра от Земята
Третата проба на тенисиста ни е отрицателна
Папазов купи абонаментни карти за "сините" баскетболисти
Част от Пекин е "във военен режим", след като няколко десетки души, работещи на голям пазар, дадоха положителен резултат за коронавируса
Стартира пробното преброяване на населението
Годишното възнаграждение е в размер на 38 000 паунда (около 45 хил. евро)