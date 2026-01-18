Здравният министър алармира! Грипна епидемия удря цяла България

Грипът настъпва, а първите региони вече са в епидемия, като пикът на заразата се очаква до края на месеца. Това заяви пред БНТ министърът на здравеопазването в оставка Силви Кирилов. Той подчерта, че януари традиционно създава идеални условия за масово разпространение на грипни вируси, особено когато става дума за по-заразен щам.

По думите му в момента най-ефективните инструменти за контрол са навременната имунизация и отговорното поведение на хората със симптоми. Кирилов беше категоричен, че ваксинацията трябва да се прави поне два месеца по-рано, а при първи признаци на заболяване е задължително болните да се самоизолират, за да не се превръщат в източник на нови огнища.

Епидемичната обстановка вече е факт в Варна, а от утре грипна епидемия влиза в сила и в Добрич. Опасно близо до критичния праг от 200 заболели на 10 000 души са още Бургас и Силистра, като здравните власти следят ситуацията ежедневно чрез няколко паралелни системи за контрол и докладване.

Министърът уточни, че в Националната референтна лаборатория вече е доказан доминиращият щам H3N2, който се разпространява бързо в популацията. Според него, след като вирусът вече циркулира масово, няма реална възможност да бъде спрян напълно, а ключов фактор остава колективният имунитет и ограничаването на социалните контакти при нужда. Въпреки това Кирилов подчерта, че засега няма основания за обявяване на национална грипна епидемия, тъй като разпространението започва от Източна България и вероятно ще протече на вълни.

Най-застрашени от настоящия грипен щам са децата, чиято имунна система все още не е напълно изградена, както и хората над 65 години, при които защитните механизми отслабват и често са налице придружаващи заболявания. Именно при тези групи рискът от тежки усложнения остава най-висок, предупреди здравният министър.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com