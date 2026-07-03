„Булфарма“ подкрепя L’Etape Bulgaria 2026

Тази година стартовете са на 4-ти и 5-ти юли, като страната ни е домакин за пореден път на престижната любителска колоездачна обиколка

Този уикенд-4 и 5-ти юли, България отново ще бъде домакин на едно от най-престижните международни любителски колоездачни събития – L’Etape Bulgaria by Tour de France 2026. Над 1000 участници от повече от 13 държави ще застанат на стартовата линия в Пещера, превръщайки състезанието в истински празник на спорта, активния начин на живот и международното приятелство.

Сред участниците тази година ще има представители на САЩ, Канада, Франция, Италия, Гърция, Турция, Украйна, Полша, Северна Македония, Русия и други, което затвърждава позицията на България като все по-разпознаваема дестинация за международни спортни събития.

За втора поредна година фирма „Булфарма“ подкрепя събитието, като тази година е и негов генерален партньор. Kомпанията традиционно подкрепя инициативи, насърчаващи движението, профилактиката и грижата за здравето.

„За нас партньорството с L’Etape Bulgaria by Tour de France е естествено продължение на мисията ни да насърчаваме активния и здравословен начин на живот. Радваме се, че събитието привлича участници от толкова много държави и продължава да поставя България на картата на международния спортен календар. Вярваме, че спортът е една от най-силните инвестиции в здравето на обществото и сме горди да подкрепяме събитие с такъв мащаб и позитивно въздействие“, коментира ръководството на „Булфарма“.

Компанията ще даде и личен пример за ангажираността си към каузата, като се включи в надпреварата със собствен отбор от повече от 50 служители от своите лечебни заведения в 6 града от страната (София-УМБАЛ „Софиямед“ и МБАЛ „Сердикамед“, Пловдив- УМБАЛ „Пълмед“, Бургас – УМБАЛ „Бургасмед“, Пазарджик-МС „Здраве“, Пещера- МБАЛ „Проф.Д.Ранев“, Велинград - МБАЛ „Велимед“).

По този начин „Булфарма“ не само подкрепя организацията на събитието, но и активно участва в него, демонстрирайки убеждението си, че здравословният начин на живот започва с личния избор и личния пример.

Официалният дизайн на джърситата за двете дистанции The Race (112 км) и The Ride (58 км) тази година, е вдъхновен от богатството на българската шевица и националните символи, които разказват история за традиции, сила и принадлежност.

В унисон с него са и джърситата на Отбор „БУЛФАРМА“, както и на фланелките, които участниците ще получат като подарък в корпоративна спортна мешка на които са позиционирани българска шевица, логата на 7-те лечебни заведения от групата на „Булфарма“, както и хотелите от групата й- East plaza hotel и Hotel ZOO Sofia в столицата, Grand Hotel Hebar- в гр.Пазарджик и Семеен Хотел SPA Hebar на язовир Батак.

С нарастващия международен интерес тазгодишното издание на L’Etape Bulgaria by Tour de France се очертава като едно от мащабните летни спортни събития, обединявайки професионалисти, любители и цели семейства около ценностите на спорта, постоянството и стремежа към по-добро качество на живот.

Повече за за L’Etape Bulgaria by Tour de France 2026 вижте тук: https://bulgaria.letapeseries.com/

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