Хърватска легенда се контузи. Има ли надежда за Мондиала

Лука Модрич може да пропусне петото си и със сигурност последно световно първенство като футболист, след като бе опериран в понеделник вечер в Милано. 40-годишният играч на Милан, който вече е със статут на легенда в играта, се сблъска тежко със съперников играч в дербито с Ювентус в неделя вечер (0:0) и скулата му бе счупена на няколко места.

Интервенцията е преминала успешно, но никой не се наема да каже колко дълго ще се възстановява Лука. И дали ще е готов за първия мач на Хърватия на Мондиал 2026, който е на 17 юни срещу Англия.

"Бе извършена много сложна операция заради многобройните фрактури. Надяваме се Модрич да се възстанови навреме за световното първенство", гласи съобщението от Милан. То практически изключва халфът да се върне преди края на сезона за клубния си отбор.

Капитанът и символ на хърватския отбор се готви за петия си Мондиал. Дебютира през 2006-а, точно преди 20 години.

Игра и през 2014-а, 2018-а и 2022-ра, като в последните два турнира Хърватия стана втора и трета в света. А Модрич е абсолютна легенда на футбола не само в родината му. Там пък е със статут на полубог, с неговите 196 мача за страната и безпрецедентни успехи със сребърен и бронзов медали.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com