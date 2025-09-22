Хари Кейн счупи рекорд на Дейвид Бекъм

Хари Кейн записа името си в историята с още едно постижение при победата на Байерн Мюнхен с 3:1 над Челси в сряда вечер в Шампионската лига.

След почивката английският голмайстор реализира втория си гол, възползвайки се от асистенция на Серж Гнабри. Така Кейн затвърди статута си на един от най-великите английски футболисти, постигайки впечатляващ рекорд.

Капитанът на Англия вече има участие в повече голове (53) от всеки друг англичанин в историята на Шампионската лига, изпреварвайки легендата на Манчестър Юнайтед Дейвид Бекъм.

Попаденията му са 42, а асистенциите - 11.Двата гола на Кейн срещу Челси затвърдиха феноменалния му старт на сезона, като нападателят вече има двуцифрен брой попадения през кампанията.

Бившият нападател на Тотнъм реализира пет пъти в първите три мача от Бундеслигата срещу РБ Лайпциг, Аугсбург и Хамбургер, а освен това вкара два пъти при успеха над Веен Висбаден за Купата на Германия и веднъж във финала за Суперкупата срещу Щутгарт.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com