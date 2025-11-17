Хари Кейн играе футбола на живота си

Звездата на Англия Хари Кейн вярва, че силната квалификационна кампания показа на какво са способни футболистите в тима на Томас Тухел.

Европейските вицешампиони са сред фаворитите за трофея на Мондиал 2026 следващото лято и съперник, който други ще искат да избегнат при жребия на 5 декември.

Англия си осигури място на финалите два кръга преди края и в неделя завърши перфектна квалификационна кампания, като двата гола на Кейн при триумфа с 2:0 в Албания донесоха осем победи и осем сухи мрежи.

Това е първи път, когато европейски отбор постига подобно постижение, играейки в поне шест квалификационни мача за Световното първенство, и това подчертава потенциала на състава на Тухел.

„Винаги, когато създаваш история, това показва, че си на правилния път“, каза капитанът на Англия Кейн.

„Мисля, че имахме много страхотни квалификационни кампании в близкото минало и с тази ги надминахме, така че можем да се гордеем с упоритата работа, която свършихме. Знам, че понякога може би не получаваме признание за този тип победи и кампании, но ние си свършихме работата, направихме това, което трябваше, и го направихме със стил. Можем наистина да се гордеем с това и да очакваме с нетърпение новата година“, добави той.

Англия има само два приятелски мача през март, преди Тухел да обяви състава за Световното първенство, тъй като европейските вицешампиони се стремят да надградят своите пропуски под ръководството на Гарет Саутгейт.

На въпрос дали са изпратили послание до останалия свят с безупречния си сезон, Кейн отговори: „Независимо дали е послание или не, мисля, че това просто показва на какво сме способни“.

„Да не допуснеш гол през цялото това време очевидно е голямо постижение само по себе си и в крайна сметка сухите мрежи печелят турнири. Това ни доведе до два финала и полуфинала, а когато стигнеш до най-важните мачове, трябва да си стабилен, трябва да си компактен, трябва да можеш да защитаваш наказателното си поле и ние показахме, че можем да го направим“, допълни той, цитиран от ДПА.

Англия ще се надява той да запази формата си, след като увеличи броя на головете до 28 за клуба и страната този сезон.

„Когато си в такава форма, просто искаш следващият мач да е зад ъгъла. Говорих преди на пресконференцията преди мача, че това е може би най-добрата форма и просто най-добрата ми игра като цяло, която чувствам, че играя на най-високо ниво. Ще видим колко голове можем да постигнем. Имаме дълъг път до края на сезона, така че ако мога да продължа с тази форма, би трябвало да е доста голям брой голове накрая“, завърши нападателят на Байерн Мюнхен.

