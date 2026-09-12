Левски ще играе за невиждана премия у нас
При успех над АЕК и влизане в групите
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При успех над АЕК и влизане в групите
Любопитна статистита преди реванша с ЦСКА
И програмата за полуфиналните срещи
Звездата на Англия с голямо признание
Взето бе окончателното решение от БФС
Вече е официално обявено
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