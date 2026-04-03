Ето кога се играе финалът за Купата на България

Финалът за купата на България ще се проведе на 20 май от 19:00 часа на Националния стадион "Васил Левски" в София, съобщават от Българския футболен съюз.

Полуфиналните двубои ще се изиграят през април, като отново са на разменено домакинство. На 21 април от 19:00 часа носителят на трофея Лудогорец приема ЦСКА в повторение на финала от миналия сезон, а реваншът е в София на 29 април от 19:00 часа.

На 22 април от 19:00 часа Арда Кърджали е домакин на Локомотив Пловдив. Втората среща между двата отбора е насрочена за 30 април от 19:00 часа.

Програма за оставащите мачове в турнира за купата на България: първи полуфинали 21 април от 19:00 часа Лудогорец - ЦСКА Диема спорт

22 април от 19:00 часа Арда Кърджали - Локомотив Пловдив Диема спорт

полуфинали, втори двубои 29 април от 19:00 часа ЦСКА - Лудогорец Диема спорт

30 април от 19:00 часа Локомотив Пловдив - Арда Кърджали Диема спорт

Купа България - Финал 20 май, 19.00 часа Национален стадион "Васил Левски"

