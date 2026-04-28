Байерн готви нов договор за Хари Кейн преди Мондиала

Байерн Мюнхен ще започне преговори за подновяване на договора на Хари Кейн веднага след края на клубния сезон и преди началото на Световното първенство по футбол в Америка, потвърди спортният директор Макс Еберл. От клуба вече са постигнали принципна договорка с капитана на Англия разговорите да се проведат след последния мач на тима, като целта е удължаване на контракта след 2027 г.

Еберл потвърди и думите на Карл-Хайнц Румениге, че Байерн има ясна стратегия да задържи своя голмайстор, който се превърна в ключова фигура след трансфера си от Тотнъм през 2023 г. срещу 100 млн. евро. До момента Кейн има впечатляваща статистика - 138 гола в 141 мача за баварците.

Сроковете за разговорите са тясно свързани с натоварения календар на отбора. Ако Байерн стигне до финала в Шампионската лига, последният им мач за сезона ще бъде на 30 май, в противен случай кампанията приключва на 23 май с финала за Купата на Германия. Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада започва на 11 юни, което поставя ясен времеви прозорец за преговорите.

Паралелно с плановете около Кейн клубът демонстрира твърда позиция и по отношение на Майкъл Олизе. Френското крило, привлечено през 2024 г. от Кристъл Палас, вече е сред най-важните играчи в състава със 39 гола и 45 асистенции. Интересът към него от страна на водещи европейски клубове е сериозен, но ръководството на Байерн няма намерение да го продава.

Румениге подчерта, че клубът следва политика да не се разделя с футболисти с потенциал да станат световни звезди. „За играч като Олизе няма цена, която да ни накара да се усмихнем“, заяви той, давайки ясен сигнал, че Байерн ще задържи своите основни фигури в опит да запази конкурентоспособността си на най-високо ниво.

