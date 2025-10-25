Гришо се връща! Ето първият му съперник

Григор Димитров най-после се завръща на корта с мач срещу французина Джовани Мпечи Перикар в първия кръг на Мастърса в Париж.
Водещият ни тенисист не е играл три месеца и половина заради контузия, която получи на осминафиналите на Уимбълдън срещу Яник Синер.
Заради отсъствието си 34-годишният Димитров падна до 37-о място в световната ранглиста.
Българинът не се е срещал досега с 22-годишния Перикар, който е 33-ти в класацията на АТР, а при успех на старта в дебютния им двубой във втория кръг той ще играе срещу победителя от срещата между номер 11 Даниил Медведев (Русия) и Жауме Мунар (Испания).
Димитров е бивш финалист в зала "Берси", като през 2023 година загуби финала от Новак Джокович.
