Гришо се връща! Ето първият му съперник

Григор Димитров най-после се завръща на корта с мач срещу французина Джовани Мпечи Перикар в първия кръг на Мастърса в Париж.

Водещият ни тенисист не е играл три месеца и половина заради контузия, която получи на осминафиналите на Уимбълдън срещу Яник Синер.

Заради отсъствието си 34-годишният Димитров падна до 37-о място в световната ранглиста.

Българинът не се е срещал досега с 22-годишния Перикар, който е 33-ти в класацията на АТР, а при успех на старта в дебютния им двубой във втория кръг той ще играе срещу победителя от срещата между номер 11 Даниил Медведев (Русия) и Жауме Мунар (Испания).

Димитров е бивш финалист в зала "Берси", като през 2023 година загуби финала от Новак Джокович.

