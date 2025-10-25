Босът на Барса изсипа люти закани към Реал Мадрид

Президентът на Барселона - Жоан Лапорта, е уверен в успеха срещу Реал Мадрид в Ел Класико тази неделя.

"Ще бием Реал Мадрид в неделя, сигурен съм. Бях с играчите и те са толкова мотивирани, толкова фокусирани. Ще ни направят щастливи в неделя", прогнозира Лапорта.

Реал Мадрид посреща Барселона на "Сантиаго Бернабеу" в неделя, 26 октомври, от 17:15 часа. "Кралете" са лидери в Ла Лига с 24 точки, две повече от каталунците.

