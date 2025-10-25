Идва тежка битка за звезда във Висшата лига

Оферта на стойност над 75 милиона паунда ще бъде необходима за подписа на крилото на Борнемут Антоан Семеньо.

Интересът към 25-годишния футболист продължава да расте, като се смята, че Челси е заинтересован от трансфер.

Ливърпул, както и клубове от водещите европейски лиги, също биха били готови да се състезават за подписа му. Очаква се "черешките" да устоят на оферти за Семеньо през януари, тъй като се стремят да откажат всички предложения преди следващото лято.

Антоан Семеньо започна фантастично този сезон, като допринесе директно за девет гола в осем мача от Висшата лига.





