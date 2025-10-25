Веласкес вади четирима за мача с Добруджа

Треньорът на Левски Хулио Веласкес разполага с целия си състав за предстоящото домакинство на Добруджа, но ще трябва да извади четирима футболисти от групата за срещата.

Сред сигурните отсъстващи се очаква да бъдат халфовете Карлос Охене и Патрик Мислович, както и крилото Фабио Лима. Към тях вероятно ще се присъедини и централният защитник Никола Серафимов.

Северномакедонският национал, който пристигна на „Герена“ през лятото, е записал само един мач за „сините“ – победата с 1:0 над Ботев Пловдив. Силните изяви на Кристиан Димитров, Кристиан Макун и Цунами засега му отнемат шанса за титулярно място.

Испанският наставник обмисля промени в почти всички линии за двубоя с Добруджа, като единственият сигурен за стартовия състав остава вратарят Светослав Вуцов. В групата се завръща Карл Фабиен, който пропусна последните мачове.

След срещата с Добруджа, Левски ще има натоварена седмица – в сряда отборът гостува на Хебър в мач за Купата на България, а на 2 ноември (неделя) предстои визита на Арда в първенството.

