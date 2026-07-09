Голямата новина за Юрген Клоп и Германия вече е готова

Юрген Клоп е постигнал договорка да стане следващият селекционер на националния отбор на Германия, съобщава германското издание BILD.

Според информацията президентът на Германския футболен съюз Бернд Нойендорф и вицепрезидентът Ханс-Йоахим Вацке ще отпътуват за Ню Йорк през следващите дни, за да финализират назначението на бившия мениджър на Ливърпул.

Твърди се, че Клоп е приел четиригодишен договор, който ще бъде в сила до края на юли 2030 година.

Контрактът ще му носи повече от 7 милиона евро на сезон.

Очаква се 59-годишният специалист да доведе със себе си и добре познатите си помощници, сред които дългогодишният му асистент Петер Кравиц и бившият помощник в Ливърпул Пепейн Лейндерс.

Ако сделката бъде финализирана по план, основната дългосрочна цел пред Клоп ще бъде подготовката на Германия за Световното първенство през 2030 година

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