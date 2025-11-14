САЩ обявиха военна операция срещу дрогата

Съединените щати обявиха военна операция, насочена срещу така наречените „нарко-терористи“ в Западното полукълбо. Новината съобщи американският военен министър Пийт Хегсет с публикация в X. В нея той поясни, че мисията има за цел „да защити родината, да премахне нарко-терористите от нашето полукълбо и да спре наркотиците, които убиват нашите граждани“.

Администрацията на президента Доналд Тръмп води военна кампания срещу наркотрафика в Карибския басейн, като разположи американски самолетоносач, 6 кораба и изтребители F-35, и нанесе удари по над 20 плавателни съда. От своя страна Венецуела обяви мащабни военни патрули по крайбрежието си, виждайки в действията на САЩ заплаха за режима на Николас Мадуро.

