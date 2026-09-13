Нов шок за БСП. Масово напускат партията
И кметове хвърлят партийни книжки
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И кметове хвърлят партийни книжки
Оставането там е въпрос на лична отговорност и съответно поемане на риск", каза Марин Райков
Може ли да има реална причина за подобно нещо?
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