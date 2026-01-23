Тези пари побъркаха българите!

Над 6300 са сигналите към Комисията за защита на потребителите след въвеждането на еврото у нас. Сред най-често срещаните нарушения е неприемането на едри банкноти в магазините, защото търговците се притесняват, че може да са фалшиви. На този фон все по-трудно се намират в продажба детектори за разпознаване на новите купюри.



Заради леда, сковал Русе, на пазара търговците се броят на пръсти. Пенка Добрева е сред малкото, подредили сергиите си със стока. Подготвена е да връща ресто и в лева, и в евро.



Имам 200 евро. Мога ли да пазарувам от вас?



Пенка Добрева, търговец: Да, кажете какво желаете. Всичките ми стоки са обявени в лева и в евро. Нямам проблеми с рестото. Може да погледнете. Подготвила съм банкнотите от банката, като преди това съм теглила за фирмата за размяна с монети. И мога да си върна. Това са 390 лева.



Задължително проверява едрите банкноти дали са фалшиви.



Пенка Добрева, търговец: "Имам два флумастера, които ги ползвам, ако се съмнявам в еврото, защото има старо евро и започват хората да се притесняват. Аз не знам дали са фалшиви. Така, значи търкам тука. Виждате ли жълтата чертичка? Ето, вашите банкноти са добри, не са фалшиви. И можете да си купите каквото пожелаете навсякъде. Не само от мен.“



Със същата банкнота се опитваме да купим риба от съседен магазин.



Рибата да я платя с тия 200 евро?



Неделчо Неделчев, търговец: Как да ви върна – мога да се постарая, да потърсим, ама вас ще забавя. Не се страхувам, познавам ги. Имам машинка, но не идват хора с такива едри банкноти тук, на този обект. Този обект е храна за вкъщи, който не прави големи стойности, така че хората си правят сметка долу-горе.



Банкнотата с номинал от 200 евро е въведена от Европейската централна банка през 2019 година. Освен защитна холограма има и число с променящ се цвят. Заради хората с нарушено зрение е с подобрени тактилни елементи.



Tърговец: "Хора, които още не са опитни в ползването на банкнотите, им изглежда странно. И дори наши колеги казват: "Не искаме да вземем банкнотата." Заради това е проблемът. После, преди да станат нашите банкноти в евро, се чува големият слух за 500 евро, където е най-масово фалшифицирано, и хората, като са го чували от ухо на ухо, се предпазват от големите банкноти. И по принцип голямата банкнота ги стресира, заради това, че са много пари, и мъчат да минат с по-малки банкноти.“



Търговците, които досега не са се снабдили с детектори за разпознаване на фалшивите банкноти, удрят на камък, защото са изчерпани като наличност дори и онлайн.



Цветана Николова, търговец: "Притеснявам се, щом има толкова фалшиви, просто трябва да си купя маркер или апарат.“



Николай Рачев, служител в онлайн магазин: "До края на миналата година общо взето имаше единични поръчки във времето, но от началото на януари има доста по-сериозно търсене. Това, което имахме като наличност, бързо се изчерпа. Прави впечатление, че така е и при наши колеги от други сайтове.

И вече има затруднения и при осигуряването на количества от доставчиците. Различни са сумите, за които може да се закупи един такъв детектор, но са напълно достъпни. Може да се вземе и за 20 евро, и примерно за 50 евро – такъв, който се предполага, че е достатъчно добър.“



Купюрата от 200 евро представлява само 1% от банкнотите в обращение, информира БНТ.

