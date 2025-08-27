Чакърдъкова призна за Веселин Маринов

Николина Чакърдъкова направи емоционално признание за Веселин Маринов.

Фолклорната звезда сподели в социалните мрежи пост, посветен на приятелството си с обичания изпълнител.

„Познаваме се с Веселин Маринов може би повече от 25 години. Работата ни срещна и с годините сме били на толкова много мероприятия заедно! Винаги е удоволствие да си говорим, да се посмеем заедно и да споделим една сцена!", написа Чакърдъкова във Фейсбук.

