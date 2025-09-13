Васил Найденов изчерви Петя Дикова с изповед за секса

Невероятна изповед за живота си направи мегазвездата на родната естрада Васил Найденов пред Петя Дикова в предаването "COOLt"

"Чувствам се на 100! Още не съм правил секс – тепърва изучавам как се случват нещата. Точно тук, преди година, в "120 минути" ме питаха за интернет пространството. Чувствам, че все още имам наивитет. Той поражда чувство за бъдеще – че не съм направил всичко. Човек се учи цял живот", заяви певецът с чувство за хумор.

Найденов коментира и скандала с дългогодишния си приятел и композитор Стефан Димитров.

"Медиите понякога са по-агресивни. Говореше се, че съм откраднал „Там, на завоя". Но Стефан още през февруари видя, че е вписан като композитор. Не обичам думата кражба – никога не бих си позволил да открадна нещо от приятел или да сложа името си върху негова работа", каза Васко Кеца, цитиран от bgdnes.bg.

Певецът сподели и за първите стъпки в музиката:

"Майка ми казваше да си гледам пианото и да не се занимавам с глупости. Гласяха ме за пианист, но аз не усетих, че е моето. Никога не съм очаквал да стана певец."

С усмивка Найденов подхвана и темата за интимния живот:

"Знам, че оперните певци час преди работа не правят секс. А кога за последно съм правил секс ли?", пошегува се той, преди Петя Дикова да успее да зададе въпроса си напълно.

"Аз съм непрекъснато влюбен. Говорил съм на тази тема със Стоянка Мутафова – Бог да я прости. Трябва да се раздаваш и да пееш за любовта", добави той.

