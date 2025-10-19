Васил Найденов призна за Силвия Кацарова

Легендата на българската естрада Васил Найденов призна за труден момент от живота си и кой му е помогнал да се изправи.

"Нещо ми се случи. Психически паднах. И човекът, който дойде, беше Силвия Кацарова. Изпяхме два дуета, които станаха известни. Тя ме накара да продължа, и не съжалявам. Едната песен стана като сватбен марш - колкото хора оженихме, толкова и разведохме!", спомня си Найденов с усмивка пред Марина Цекова в предаването "Събуди се" по Нова тв.

Според него културата е духовността, емоцията и самочувствието на един народ. А за пенсиите на артистите каза: "Много е странно на 50 години да установиш, че нямаш нито един работен ден."

За Найденов най-важни са не наградите, а публиката. "Животът е кратък. Трябва да се обичаме повече и да запазим българското в себе си", категоричен е певецът.

