Богдана Карадочева призна за Васил Найденов

Богдана Карадочева направи откровено и емоционално интервю пред БНР, в което говори за приятелствата, загубите, семейството и състоянието на обществото днес.

Певицата коментира и напрежението между съпруга си Стефан Димитров и Васил Найденов, породено от спор за авторството на песен, който е прекъснал дългогодишното им приятелство.

"Много обичам Васил, ние сме много близки. Той е моята болка отляво. Много неща сме преживели заедно. Мисля, че на всички ще им дойде акъла и ще сме заедно", каза певицата.

С особена топлота тя говори и за Емил Димитров, който ѝ е подал ръка в началото на кариерата.

Баща ѝ е убит в комунистически лагер, а семейството ѝ е получавало писма за изселване. По думите ѝ ключова роля за нейното развитие са изиграли Вили Казасян и Генко Генов.

"Вили беше невероятен, възпитан, деликатен, кавалер. Генко беше космополит с невероятен авторитет пред цялата музикална гилдия на Европа", върна лентата назад Карадочева. И си спомни с обич и за Михаил Белчев.

"Ние бяхме деца, когато се запознахме. Винаги сме били приятели. Чувахме се до последно по телефоните. Какви прекрасни песни е изпял Мишо!". И направи равносметка за времето, в което живеем.

"Това, че сме членове на ЕС и НАТО, ни прави европейци и трябва да бъдем такива", смята певицата. Според нея обаче обществото днес е по-разединено.

"Всеки е сам за себе си. Доста егоисти станахме", добавя още тя. И не крие, че се стреми да възпитава внуците си в доброта, увереност и вяра.

"Да бъдат добри хора, да вярват в Бог, да учат и да имат самочувствие", добавя певицата, коментирайки и една от последните си песни – "Жена съм аз".

"Жените са по-силни от мъжете, по-отговорни, те са силата на света и негов двигател", убедена е Богдана Карадочева с над 500 записани песни зад гърба си.

