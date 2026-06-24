Скандал в расо: Архимандрит Никанор застана на страната на ЛГБТ каузата

АВТОРИ: АРХ. ПЛАМЕН ПЛАМЕНОВ МИРЯНОВ И ВАЛЕНТИН ВЕЛЧЕВ

Арх. Пламен Пламенов Мирянов и Валентин Велчев

Едно интервюто на архимандрит Никанор, игумен на Църногорския манастир, дал обет да спазва Божия закон, което бе публикувано в българската версия на „Дойче Веле“ на 19 юни 2026 г.[1] предизвика истински скандал. Защото отрече всичко, което православната църква защитава и се превърна в глас и острие на либералната общност у нас, която освен пол и идентичност, отрича род, Родина, семейство, дом и вяра.

Водещият задава следния въпрос:

Виждате ли основание БПЦ, от една страна, и държавната власт – от друга – в единодействие да подкрепят шествие срещу граждански права, конкретно на хората с различна сексуална ориентация?

Архимандрит Никанор отговаря:

Подкрепата от страна на държавата за т.нар. Шествие за семейството, което всъщност е контрапрайд, е изключително опасен прецедент по две причини. От една страна, държавата, която трябва да е арбитър, взима страна в идеологически спор между две групи от нейните граждани. Това руши държавността. От друга страна, държавата, която е призвана да бъде гарант и обезпечител на човешките права, застава срещу тях. Това е крайно опасно. Днес тя, вместо да осигури възможност на хората с нетрадиционна сексуална ориентация да получат законова рамка за своето съжителство и за уреждането на имуществените си отношения, де факто допринася за омразата към тях и сатанизирането им…

За голямо съжаление за пореден път въпросният архимандрит си служи с лъжи и манипулации, в които очевидно е много вещ, но за първи път някой ,,представител" на българската православна църква застава толкова явно в защита на хомосексуалната извратеност, като за разлика от светите отци, които преди всичко са търсили тяхното покаяние, Никанор не само не ги подканва да се покаят, но счита, че най-важното за тях е да имат по-голяма социална защита.

С болка и съжаление виждаме един потресаващ контраст – висотата в мисленето на светите отци - копнежът им по небесното и вечното, и принизеността в разсъжденията на Никанор - „грижата“ му за утвърждаване на скверното и греховното.



Липсата на правна рамка за еднополов брак или регистрирано партньорство се дължи на Конституционната дефиниция на брака. В Конституцията на Република България (чл. 46, ал. 1) изрично е записано:

„Бракът е доброволен съюз между мъж и жена. Законни са само гражданските бракове.“

Нещо повече, през 2021 г. Конституционният съд на България излезе с тълкувателно решение относно понятието „пол“. Съдът постанови, че според Конституцията понятието „пол“ следва да се разбира само в неговия биологичен смисъл (мъж и жена). Това решение допълнително циментира традиционното разбиране за семейството и брака в правната ни система.

Към момента двойките с нетрадиционна ориентация използват общото гражданско право, за да уреждат отношенията си. Посоченото включва:

1) Съставяне на взаимни завещания (за имуществени въпроси);

2) Учредяване на пълномощни пред нотариус за управление на имущество и представителство;

3) Договори за съсобственост при закупуване на имоти.

Нека обаче да се спрем по обстойно на въпроса: кое всъщност руши държавността?

Да припомним и това, че ЛГБТ хората в България не са дискриминирани нито от обществото, нито от Църквата. Никой не ги преследва, не ги остракира, не ги сатанизира. Техният прайд е напълно излишен, защото няма никакво основание за него.

Нещо повече, Христос не пренебрегва никого – Той запази прелюбодейката да не бъде убита с камъни, но също така ѝ каза: "Иди си и не съгрешавай повече"! Църквата постъпва по същия начин – тя обича тези хора, но също така им говори, че трябва да се борят с греха си и да го отхвърлят.

В западните държави на ЛГБТ-общността са предоставени и всякакви привилегии, но при все това там и до днес продължават да се провеждат най-мащабните прайдове?

В такъв случай се оказва, че ЛГБТ-обществото не се бори за права, нито протестира поради някаква дискриминация, а се опитва по всякакъв начин да се изтъкне, да се рекламира, да промива мозъци, точно както и сектите. Нещо подобно на „Обществото за Кришна съзнание", например, чиито адепти танцуват по сходен начин, смеят се, пеят и се опитват да привлекат младите хора, като им обещават някакво щастливо и безметежно съществуване, ако се присъединят към сектата. С други думи, ЛГБТ-прайдът има за цел единствено привличане на подрастващите към новата религия на разврата и хедонизма. Друга причина за него няма. Тъй като хората с алтернативна сексуалност не могат да създават деца по естествен начин, те се „размножават“ като вербуват още хора в своята общност.

Затова на подрастващите трябва непрекъснато да се споделя до какви пагубни последици води ЛГБТ-идеологията според научните изследвания.

Като резултат от преподаването на т. нар. цялостно сексуално образование (Comprehensive Sexuality Education) в западните училища драстично се увеличава броят на децата и юношите, които прибягват до промяна на биологичния си пол.

Обикновено се следват четири етапа до окончателната промяна на пола и тялото при подрастващите:

1) Децата от 4-годишна възраст могат да бъдат препратени към Службата за развитие на половата идентичност от техния личен лекар или от психиатричната служба за деца и юноши;

2) Точно преди пубертета (на 11-годишна възраст) на пациента могат да бъдат предписани хормонални блокери, водещи до пагубна химическа кастрация. Пълните психологически ефекти от тези лекарства и как те променят развитието на мозъка, са неизвестни;

3) Третият стадий започва на 16-годишна възраст, когато се предписва естроген или тестостерон след минимум 12 месеца прием на хормонални блокери;

4) Последният етап е операция за промяна на половите органи.

Ето някои от странични ефекти, до които води хормоналната терапия:

Когато е от мъжки към женски пол – безплодие; проблеми със зрението, намалено либидо, предразположеност към заболявания на жлъчния мехур, риск от дълбока венозна тромбоза, риск от белодробна емболия, податливост към депресивни състояния и чести промени в настроението и редица други.

А от женски към мъжки пол – предразположеност към диабет тип ІІ, риск от увреждане на черния дроб, рак на черния дроб, предразположеност към сърдечно-съдови заболявания, увеличаване на теглото, синдром на поликистозните яйчници, риск от рак на ендометриума и пр.

При четвъртия етап вече се стига до необратимо увреждане на организма.

Момчетата се подлагат на емаскулинизация (ампутиране на пениса, заедно с тестисите), а при момичетата се извършва мастектомия и хистеректомия (премахване на млечните жлези и матката). По такъв начин младите хора за цял живот се превръщат в инвалиди, на които освен че е отнета възможността да създадат поколение, на практика се отказва автентично сексуално удоволствие в брака!

Удивителното е, че феминистите, които се противят на обрязването на гениталиите на жените в исляма, всъщност са заложили далеч по-жестоко осакатяване на възрастни и деца и от двата пола в транссексуалните си програми и политики.

Мнозинството от тези младежи по-нататък стават верни членове на ЛГБТ-общността. Огромен брой медицински проучвания сочат, че при тях рисковете от психични разстройства, пристрастяване към алкохол и наркотични вещества, различни видове рак и други тежки заболявания са средно около 4-5 пъти по-големи, отколкото като цяло при останалата част от населението. А склонността към самонараняване и самоубийство е 19 пъти над тази при хетеросексуалните хора, според шведско научно изследване.[2]

Осиновените от еднополови „бракове" деца израстват като силно травмирани личности!

Между 2010 и 2012 г. в САЩ е проведено едно от най-мащабните и цитирани независими проучвания, базирано на представителна извадка от населението, относно състоянието на децата, отгледани от хомосексуални двойки. Изследването е под ръководството на социолога проф. Марк Регнерус от Тексаския университет в Остин. Основната разлика между неговото и предишни проучвания е, че той използва голяма и представителна извадка (около 3000 респонденти на възраст между 18 и 39 години), а не малки групи от доброволци.

Статистическите данни разкриват твърде обезпокоителни факти: 31% от децата, израснали с майка лесбийка, и 25% – с баща гей, са били принуждавани към полови връзки (включително и от страна на „родителите“-хомосексуалисти). Освен това 24% от тези деца са правили планове за самоубийство, а 25% са страдали от венерически заболявания. В изследването взимат участие 3000 души в зряла възраст, чиито родители са имали еднополови съжителства.[3]

Православната Църква изхожда от неизменното убеждение, че установеният от Бога брачен съюз между мъжа и жената не може да бъде равнопоставен с извратените прояви на сексуалност и плътски страсти. Тя смята хомосексуализма за греховна повреденост на човешката природа, която се преодолява с духовно усилие, водещо до изцеление и личностно израстване на човека. Хомосексуалните стремежи, както и другите страсти, терзаещи падналия човек, се лекуват чрез тайнствата, с молитва, пост, покаяние, четене на Свещеното Писание и светоотеческите творения, както и с християнско общуване с вярващи хора, готови да окажат духовна подкрепа.

В Свещеното писание и Светоотеческото предание също така ясно и определено се осъждат всички прояви на хомосексуализма. Както в Библията, така и в „Учението на дванадесетте апостола", творенията на светите отци се изразява неизменното учение на Църквата: хомосексуалните връзки са греховни и подлежат на осъждане - въвлечените в тях хора нямат право да принадлежат към църковния клир.

Свещено Писание на Новия Завет

Св. Апостол Павел: „Затова Бог ги предаде на срамотни страсти: жените им замениха естественото употребление с противоестествено; също и мъжете, като оставиха естественото употребление на женския пол, разпалиха се с блудство един към друг, и вършеха срамотии мъже на мъже, та приемаха в себе си отплата, каквато подобаваше на тяхната заблуда.“ (Рим. 1:26-27)

„Или не знаете, че неправедници няма да наследят царството Божие? Не се лъжете: нито блудници, нито идолослужители, нито прелюбодейци, нито малакийци, нито мъжеложници... няма да наследят царството Божие.“ (1 Кор. 6:9-10)

Св. Апостол Юда: „Както Содом и Гомор и околните градове, които по същия начин като тях блудстваха и налитаха на друга плът, станаха пример, като претърпяха наказанието на вечния огън.“ (Юда 1:7)

Светоотеческо предание

Св. Григорий Нисийски: „Разликата в греховете на сладострастието се разделя на прелюбодейство и противоестествени блудства... Тъй като при тях се извършва престъпление против самата природа, времето за покаяние и изправяне трябва да бъде по-продължително.“ (Послание до Летой, Канон 4)

Св. Йоан Златоуст също е безкомпромисен: „Налегна ни болест тежка и неизлечима, разрази се по-лоша от чума. Измислиха ново и страшно беззаконие, защото то променя не само човешките, но и природните закони… Но макар че онова селище (Содом) вече две хиляди години крещи с вида си по-силно и от човешки вик към цялата вселена, за да не дръзне някой да върши подобен грях, не само не е намалял стремежът им към този грях, но са станали и по-нагли.“ („Четвърта беседа върху Посланието до римляните“)

Св. Йоан Постник: „Който е паднал в греха на мъжеложството, да премине определеното време на покаяние като за тежък блуден грях.“ (Канонични правила)

Преподобният Максим Грек пише: „Познайте себе си, окаяни, на какво скверно наслаждение сте се предали!... Постарайте се час по-скоро да оставите това ваше крайно скверно и смрадно наслаждение, намразете го, а който твърди, че то е невинно, го предайте на вечна анатема, като противник на Евангелието на Спасителя Христос и изкривяващ Неговото учение. Очистете се с искрено покаяние, топли сълзи, посилна милостиня и чиста молитва... Намразете от цялата си душа това нечестие, за да не бъдете синове на проклятието и вечната погибел". (Според разпространен превод от неговите „Полемични слова против содомския грях“.)

Българската държава заслужава нашите адмирации, тъй като – въпреки силния дипломатически натиск отвън – продължава да подкрепя традиционното семейство от мъж и жена и така служи на интересите на българската нация. По този начин българските управници водят политика във съзвучие с учението на Светата православна Църква и съдействат за отстояването на християнската идентичност на българския народ във време на духовна обърканост, съблазън и размити критерии за нравственост.

В тази светлина срамната и непристойна позиция на архимандрит Никанор се намира в пълно противоречие с отговорното държавническо мислене, а още повече с нравственото учение на Евангелието и Светата Христова Църква за единствения благословен от Бога брачен съюз, който е само между мъж и жена. Не на последно място нашето свещеноначалие винаги е отстоявало същността и значението на православното християнско семейство като малка домашна църква – благословена среда за най-доброто бъдеще на нашите деца.

--------------------

[1] Защо Радев брани руския патриарх? Архим. Никанор пред ДВ:

https://www.dw.com/bg/zaso-radev-brani-ruskia-patriarh-arhim-nikanor-pred-dv/a-77626227?fbclid=IwY2xjawSl215leHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZAo2NjI4NTY4Mzc5AAEeEKOoyNweCYi3jjFXh3ZR6_SlXq2c7uy8lw4fg9hPzrnjCP-LYpXkB6Gaw3Q_aem_0EB-ZZviofeaZaXiJe-S2g

[2] Long-Term Follow-Up of Transsexual Persons Undergoing Sex Reassignment Surgery: Cohort Study in Sweden

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0016885&utm_source=chatgpt.com

[3] How different are the adult children of parents who have same-sex relationships? Findings from the New Family Structures Study

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23017845/

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com