Скандал в расо: Архимандрит Никанор застана на страната на ЛГБТ каузата
Прайдът има за цел единствено привличане на подрастващите към новата религия на разврата и хедонизма
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Прайдът има за цел единствено привличане на подрастващите към новата религия на разврата и хедонизма
От БПЦ смятат каузата за семейството и християнските ценности за твърде значима
Ше позволим ли на умните и красивите да палят у нас пагубната искра на разделението
Православната църква изповядва, че човекът е сътворен от Бога като мъж и жена
Преди това започва „София Прайд“
Държавният департамент на САЩ прекрати грантовото финансиране на т.нар. "София прайд"
Причината е свързана със София Прайд
Организаторите напомнят, че шествието е стриктно деполитизирано
Разпитани са част от организаторите и еднополова двойка
На места в центъра на София движението ще бъде блокирано
Учите младото поколение на липса на морал и ценности
Воеводите с остра декларация срещу София прайд
Подкрепа за най-голямото правозащитно събитие в България изрази и световноизвестния актьор сър Ian McKellen
Обществото на нестандартните съобщи новината
Петима души са задържани след приключване на гей парада „София прайд" 2016 снощи, съобщава Нова телевизия. До ареста се стигнало след скандал между уч...
София Прайд се провежда за девети път днес в столицата. Стотици се стекоха, облечени в цветовете на дъгата, за да демонстрират подкрепата си за хората...
Бургас отговори на "София прайд" с танц на любовта на традиционното семейство. Над 100 бургазлии се включиха в контрадемонстрацията на столичния гей п...
Драконовски мерки за сигурност налага полицията в София в съботния ден, съобщава Нова телевизия. Причината - предстоящият „София Прайд 2016" и организ...
Парадът изпраща послание че гей хората не са сами, се казва в писмото Бихме искали да изразим своята подкрепа към всички, активно ангажирани или подк...
СДВР предприема мерки за охрана на обществения ред и организация на движението във връзка с провеждането на „София Прайд 2016" и организирано протестн...