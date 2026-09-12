Мистерия в Средна гора: Огромен храм на бог Хермес крие тайни от 2500 години
Останките са със впечатляващи размери
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Останките са със впечатляващи размери
Образът на Христос като Добрия пастир е сред петте най-стари в света
Какво да очакваме
Откритието е направено от интердисциплинарен екип под ръководството на археолога проф. д-р Иван Христов
Гоце Делчев. Античността "оживя" в рамките на фестивал край Гоце Делчев, предаде БГНЕС. Международен античен фестивал "Никополис ад Нестум: Историята...