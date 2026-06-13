Учителка написа книга, която учи децата как да победят страха
„Храбър. Три пъти синьо“ е издадена с финансиране по проект към Национален фонд „Култура“
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„Храбър. Три пъти синьо“ е издадена с финансиране по проект към Национален фонд „Култура“
Изложба и Младежка академия палят искрата на българщината в двата града
Националният фонд "Култура" има нов директор