Кметът на Панагюрище: Родината не е само във въображението, това е нашето семейство и приятели

Какво означава родолюбие? Какво е за вас родината?“ – с тези въпроси към младите хора започна срещата по време на Младежката академия „Чудесата на България“, която се проведе в Панагюрище.

„Родината не е само във въображението. Това е нашето семейство и приятели – хората, които можем да прегърнем и пред които можем да се разплачем. Това е и земята, която ни обединява. А третото, което ни прави общност, са нашите традиции“, заяви кметът на общината Желязко Гагов.

По думите му родината е най-милото за всеки човек. „Горди сме с нашата история и с нашето бъдеще. „Чудесата на България“ е във всеки ваш дъх, във всяко младо сърце“, обърна се той към участниците в академията.

В своето слово кметът припомни и примери за силата на българския дух. Той разказа за подвига на Райна Княгиня – знаменоската на Априлското въстание, която по-късно става първата дипломирана българска акушерка и съосновател на Майчин дом.

„Кръвта на Райна Княгиня е във вас и вие нямате право да не сте горди“, подчерта той.

Кметът припомни и примери за предприемчивостта и смелостта на панагюрци, сред които и предприемачът Пенчо Хаджилов, който по време на въстаническите събития сам взема оръжие, за да защити родината.

„Примерите на нашите герои са закодирани в нас. За да създаваме чудесата на България, трябва да чуваме гласа си и да се питаме – достойни ли сме пред онези, които са дали живота си за България? Използвайте тази свобода – всеки ден, всеки час. Бъдете чудесата на България“, призова Желязко Гагов младите участници.

