Директорът на РИМ – Пазарджик: Историята ни учи как да постъпваме в настоящето и бъдещето

„Основното важно нещо на историята е, че тя ни учи как да постъпваме в настоящето и бъдещето. Историята е наука на паметта, а музеите пазят това, което е открито под земята.“ Това заяви директорът на Регионален исторически музей – Пазарджик Борис Хаджийски по време на Младежката академия „Чудесата на България“, която се проведе в Панагюрище.

По думите му България е „едно огромно чудо“, а чрез историческата памет хората успяват да съхранят своята идентичност. Той подчерта, че историята е важна, защото помага да се разберат процесите, които се случват днес. „Много неща се повтарят и за да не правим едни и същи грешки, е важно да познаваме миналото“, отбеляза Хаджийски.

В изложението си той разказа за едни от най-ранните цивилизации по българските земи – хората от халколита. В Регионален исторически музей – Пазарджик се съхранява и едно от най-старите обработени златни украшения, открити през 2016 г. при разкопки в Селищна могила Юнаците. Археологическата находка е открита в последния ден и в последния час на археологическия сезон от студентка от Китай, участвала в разкопките.

Днес златният предмет може да бъде видян в една от най-модерните експозиционни зали на музея. Хаджийски разказа още за уникалните сребърни монети на владетеля Дерони, тежащи около 40 грама, които също се съхраняват в музея.

Той подчерта, че част от експозициите могат да бъдат разгледани и чрез интерактивни технологии, което прави срещата с историята по-достъпна за младите хора. В края на срещата директорът призова учениците да посетят музея и да се запознаят с богатото културно наследство.

„Ние се грижим за това наследство и се гордеем с него пред чужденците. Пазете го – вие сте пазителите на паметта. Пазете България“, обърна се Борис Хаджийски към младите участници.

