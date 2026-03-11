Борис Шейнин: Чудесата на България са и в знанието, което предаваме на младите

Панагюрище е място със силна историческа памет и заема специално място в българската история. Именно тук думите свобода, смелост и родолюбие имат особена тежест. Затова е символично, че точно в този град ученици се събират, за да научат повече за богатото културно-историческо наследство на България. Това заяви Борис Шейнин, директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ в Министерство на образованието и науката, по време на Младежката академия „Чудесата на България“.

По думите му, когато се говори за чудесата на България, те не се изчерпват само със съкровищата, крепостите или старите градове. „Чудесата са и в знанието, което предаваме на младите хора, както и в интереса на учениците към историята, културата и традициите на нашата страна“, подчерта той.

Шейнин отбеляза, че в навечерието на 150-годишнината от Априлското въстание подобни инициативи имат още по-голямо значение. Според него те напомнят, че историята не е просто част от учебниците, а важна част от националната идентичност и от начина, по който обществото гледа към бъдещето.

Той посочи, че Министерство на образованието и науката подкрепя инициативи, които свързват образованието, културното наследство и активното участие на младите хора. „Когато учениците опознават историята на своите градове и региони, те започват да гледат на България не само като на място, в което живеят, а като на ценност, която трябва да пазят и развиват“, каза още Шейнин.

В края на своето изказване той изрази увереност, че участието в Младежката академия ще даде на учениците нови знания и ще ги вдъхнови да бъдат посланици на българската история и култура. Той благодари на организаторите на инициативата, както и на учителите, които всеки ден събуждат любопитството на учениците към миналото и към света.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com