В Белоградчик се проведе Коледен турнир по футбол 2025
Тази година интересът остана все така голям, а участващите отбори бяха 8
Следете всички новини, анализи и коментари за Коледен Турнир. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Тази година интересът остана все така голям, а участващите отбори бяха 8
Тенисисти от 6 до 70-годишна възраст мериха сили в надпреварата
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