Кметът на Община Етрополе инж. Владимир Александров бе награден в националния конкурс "Кмет на годината 2025"

Кметът на Община Етрополе инж. Владимир Александров получи престижното отличие „Спорт и младежки политики” в националния конкурс „Кмет на годината 2025 г.” Наградата му беше връчена лично от ректора на Националната спортна академия проф. Красимир Петков.

„За мен е чест за втора поредна година да бъда удостоен с награда от националния конкурс „Кмет на годината“. Една награда в сферата на спорта за мен е изключителна чест, защото за нас е важно младото поколение да спортува и да бъде здраво. Тази награда нямаше да е възможна без всички партньори, които Община Етрополе има, за което им благодаря“, заяви по време на тържествената церемония кметът инж. Владимир Александров и допълни:

„Днес Етрополе бедства и е обявено частично бедствено положение и затова искам да изразя своите лични благодарности към г-н Милен Христов от ЕРМ Запад, за съдействието, което ни оказва. В момента на територията на община Етрополе има над 20 екипа, които работят по проблемите с електрозахранването“.

Припомняме, че това е втора поредна награда за кмета на Община Етрополе инж. Владимир Александров, който миналата година бе отличен за „Кмет на гражданите“ в националния конкурс.

