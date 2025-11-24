Конкурсът „Песен от извора“ събра десетки изпълнители на една сцена в Стара Загора

Осмото издание на националния конкурс за млади изпълнители на фолклорна песен в съвременен стил „Песен от извора“ се проведе в Стара Загора.

Конкурсът е реализиран с подкрепата на Община Стара Загора по Програма „Култура” в партньорство с БНР - София, СБМТД - София, Граждански клуб „Липа” и ЦИЕС - Стара Загора.

НЧ „Св. Климент Охридски“ бе домакин на събитието, като състезателната програма продължи два дни. Участие взеха 83-ма изпълнители от Каспичан, Харманли, Велико Търново, Сливен, Ямбол, Стара Загора, Раднево, Първомай и други.

В първия ден се изявяват четирите възрастови групи с индивидуални изпълнения на фолклорна песен в съвременен стил, а дуетите и вокалните групи изпълняват две песни - задължителна и по избор. През втория ден индивидуалните участници изпълняват песен по избор.

Тази година в журито участваха Мая Райкова - председател на журито и продуцент от БНР, Вики Алмазиду - известна поп и джаз певица и преподавател в Нов български университет и проф. Етиен Леви - преподавател по поп и джаз пеене в НБУ.

При индивидуалните изпълнения класираните са:

Във втора възрастова група:

1. Симона Пенева - първо място

2. Виктория Ганчева – второ място

3. Йоана Йосифова – трето място

В трета възрастова група:

1. Лора Красенова – първо място

2. Йоана Георгиева – второ място

3. Моника Енчева – трето място

В четвърта възрастова група:

1. Християна Колева – трето място

4. Гергана Тончева – първо място

5. Симона Динчева- първо място

6. Джулия Калева – второ място

7. Петя Пенчева – трето място

Дуетът на Рая Христова и Пламена Минчева е с втора награда.

Класирани във втора възрастова група при групите са:

1. ДВГ „Усмивки“- първо място

2. ДВГ „Пеещи камбанки” – второ място

3. ДВГ „Щастливци”- трето място

В четвърта възрастова група са:

1. ВГ „Усмивки - тийн” – първо място

Няколко специални награди бяха отредени за участниците:

Милица Грънчарова получи възможността да участва в майсторския клас на Вики Алмазиду в НБУ, Лора Красенова и Симона Динчева взеха специалната награда на Граждански клуб Липа.

При финалното класиране, с изравнени точки бяха Симона Динчева от НЧ „Г. Бакалов 1933”, Гергана Тончева от НЧ „Св. Климент Охридски 1858” и Вокална група тийн „Усмивки” от НЧ „Родина 1860”.

Първа награда бе присъдена на Гергана Тончева, на второ място се класира Георги Колев и получи специалната награда на ЦИЕС, връчена лично от Председателя на Центъра - Блага Шинева. Към наградата на Гергана Тончева бе добавена още една - запис заедно с Биг бенда на Националното радио.

Наградата на Съюза на музикалните и танцови дейци в България за най-добър музикален педагог и ръководител бе връчена на Веселин Божков - създател и организатор на конкурса „Песен от извора“.

Новост в програмата бяха майсторските класове, проведени през втория ден на конкурса. Мая Райкова проведе клас с децата от втора възрастова група, проф. Етиен Леви с трета възрастова група, а с децата от четвърта възрастова група работи Вики Алмазиду.

Информацията и плаката са на НЧ „Св. Климент Охридски“

