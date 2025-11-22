20 мечки бродят между Сопот и Карлово, хората ги хранят със сладко от килера



Мечка отново бе видяна в Карлово преди дни.

Този път тя беше засечена да бяга по улиците в жилищния район в северната част на града под местен хотел. Защо все по-често животните слизат до къщите, съществува ли риск за здравето на хората и какви мерки предприемат отговорните институции?



„Повече не сме виждали мечката, но населението е уплашено. Патрулират автомобилите на Държавното горско стопанство, което до някаква степен ни успокоява. Може би около 20:30-21:00 часа чуваме всяка вечер лая на кучетата“, обясняват местни.



„Популацията е вече твърде голяма. Няма място за всички мечки в гората. Вторият голям проблем е, че доста от хората хранят мечките. На места намираме оставена храна – плодове, зеленчуци, дори и сладко от вкъщи. Към момента се молим на хората да не ги хранят. Не социализирайте мечките. Това е голям проблем и за мечката, и за хората, както виждаме“, каза инж. Златю Кличев – директор на ДГС-Карлово.



„На ловните камери от Сопот до Калофер над 20 мечки към момента са засечени“, добави Кличев.

Флагман





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com