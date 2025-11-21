В Елин Пелин грейва коледно градче с над 1 000 000 светлини, 16-метрова елха и кауза, родила вече четири бебета

На 29 ноември от 18:00 ч. ще грейне коледното градче в Елин Пелин. Градът на писателя отново ще се преобрази в истински град на чудесата с повече от 1 000 000 празнични светлини и внушителна 16-метрова коледна елха. Заедно с тях ще заблести и каузата, родила вече четири бебета.

Под мотото „По Коледа се случват чудеса: Пожелаваме си бебе!", Община Елин Пелин за поредна година обединява хората около ценностите на живота, надеждата и добротата. Коледното градче се превърна в притегателна точка за семейства от цяла България, които вярват в чудесата и силата на споделените мечти.

През целия декември жителите и гостите на града ще могат да се насладят на концерти, благотворителни базари, тематични събития, изненади и много усмивки.

„И тази година палим светлината, която носи вяра и живот, защото чудесата се случват само когато сме заедно", споделя кметът на Община Елин Пелин, г-н Ивайло Симеонов.

Заповядайте на 29 ноември от 18:00 ч. на централния площад в гр. Елин Пелин, за да запалим ЗАЕДНО коледните светлини! За повече информация посетете официалния сайт на Община Елин Пелин.

