Българи в Чикаго възмутени: Превърнаха в кръчма бг училище

Едно от малкото останали български училища в американския град Чикаго, което е собственост на бургазлийка, е превърнато в кръчма. За това сигнализираха наши сънародници зад граница, които ни изпратиха снимки и видео от това, което се случва на терена на Малко Българско Училище, което в Щатите вече наричат шеговито, но и с нотка тъга „Малка Българска Кръчма”, пише Флагман.

Физкултурният салон е превърнат в зала за частни партита до късно и практически всеки уикенд има някакъв празник, който се отбелязва пищно. Понякога се канят и известни гости, които се включват в шоупрограмата. Дори има програма, според която на 6 декември предстои „Бургаска вечер за Никулден” - парти, което според нашият читател, който ни сигнализира, миналата година е било меко казано „запомнящо се”. На видео, което ни изпрати наш читател, се вижда състезание - надпиване с водка. Водещ на играта за възрастни е ръководителят на фолклорната група към училището, а победителят - в момент на екстаз - чупи изпразнената чаша с алкохол на пода.

Директорката на училището Живка Петрова също е празнувала там свой рожден ден, а често в залата гостуват български изпълнители и DJ-и.

Родители и членове на българската общност са възмутени. “Това ли е възпитанието и примерът, който се дава на децата. Има достатъчно много заведения където може да се случват такива неща. Училището не е място за среднонщи разгули”, коментира те. Още по-ядосани били собствениците на българските ресторанти - два от тях се намират на метри от училището. “Взимат ни от бизнеса, а не плащат данъци”, коментират те. Като НПО училището е освободено от много данъци и такси, които ресторантите са принудени да плащат. Те дори подали формално оплакване към образователното министерство за сервирането на алкохол и дивите партита в Малко Българско Училище. Но за сега реакция нямало.

Снимка Фейсбук/Флагман

