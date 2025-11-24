Галина Стоянова към екипа на „Кухня-майка“: „Благодаря ви за десет години грижа за децата на Казанлък!“

Кметът на Община Казанлък Галина Стоянова уважи служителите на общинското предприятие "Кухня-майка", които отбелязаха своя десети юбилей.

Основана през 2015 г. кухнята осигурява ежедневно качествена храна на близо 2650 деца от Община Казанлък.

Детската кухня, чиито 10-ти рожден ден бе на 22 ноември- Деня на християнското семейство, отбеляза празника си на днешната дата, тъй като това е и датата, на която е сготвена първата гозба от служителите на кухнята.

Кметът на Община Казанлък Галина Стоянова, заедно със заместник-кмета Сребра Касева връчи подаръци и цветя на служителите и изрази своята признателност към всеотдайната им работа.

“Благодаря на всеки от вас че допринася с професионализма, уменията и характера си, за това да се получи този резултат, който храни най-малките и най ценните хора в нашата община” каза Галина Стоянова.

От своя страна екипът на детската кухня ги посрещна с питка и тематична торта.

“През годините се доказваме като изключително добра и целесъобразна общинска структура и сме горди, че подпомагаме общината в провеждането на социалната ѝ политика. Изключително благодарим на г-жа Галина Стоянова за безусловната подкрепа и оказано съдействие, което ни оказва през това десетилетие” каза директорът на предприятието-Силвия Халачева.

През последните 10 години екипът на общинското предприятие “Кухня-майка“ работи с мисията да гарантира здравословното хранене на най-малките потребители. С подкрепата на Община Казанлък звеното осигурява висококачествена храна за децата , която напълно отговаря на утвърдените нормативни изисквания за хранителни стойности според възрастовите групи. Менютата се изготвят внимателно от специалисти, които следят за баланса между белтъчини, витамини, минерали и енергийни стойности, така че всяко дете да получава необходимите за здравословния му растеж вещества.

Особено внимание се отделя на контрола върху продуктите и процеса на приготвяне. В „Кухня-майка“ се поддържат високи стандарти на хигиена, а доставчиците на суровини преминават през строг подбор. Всеки етап – от приемането на продуктите до термичната обработка и разпределението – се наблюдава, за да се гарантира безопасност, свежест и добро качество на храната.

От една година най-малките жители на общината имат привилегията да се хранят с изцяло екологично произведени продукти, отглеждани в собствена общинска оранжерия. Тя е създадена по инициатива на кмета на Община Казанлък Галина Съоянова и предоставя пресни зеленчуци, които ежедневно се влагат в менюто на детските ясли и детските кухни. Така се осигурява храна без излишни пестициди и химикали, а децата получават продукти, богати на естествени хранителни вещества.

През последните десет години в „Кухня-майка“ са реализирани десетки значими подобрения, ред които са модернизация на кухненското оборудване, обновяване на помещенията, внедряване на нови технологии за съхранение и обработка на храните, оптимизиране на логистиката и подобряване на контрола за качество. Всички тези промени допринасят за по-ефективна работа, по-висок стандарт на обслужване и още по-качествена храна за децата.





