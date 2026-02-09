Село Оряховица отбелязва Празника на лозаря

Старозагорското село Оряховица ще отбележи Деня на лозаря и традициите на Трифон Зарезан с богата празнична програма на 14 февруари 2026 г. (петък) от 11.00 ч.

Сборният пункт е при ЗПК „СИЛА“, откъдето участниците ще се отправят към лозовия масив под кооперацията – собственост на „Винарна Оряховица“. Там ще се проведе ритуалното зарязване на лозята, съпроводено от гайдарски състав „Ангел Войвода“ и фолклорния танцов клуб към Община Стара Загора. Празничният ритуал ще бъде осветен с тържествен водосвет, отслужен от отец Климент.

След 11.45 ч. празникът ще продължи на центъра на селото с много музика и настроение. За доброто настроение на гостите ще се погрижи оркестър „Казанлъшко настроение“. В програмата са включени конкурс за най-добро домашно вино, избор на „Цар Трифон“, както и награждаване на най-ревностните почитатели на гроздовия сок.

Организаторите канят жителите и гостите на село Оряховица да споделят празника с чаша вино в ръка, български хора и добро настроение.

