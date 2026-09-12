Село Оряховица отбелязва Празника на лозаря
В програмата са включени конкурс за най-добро домашно вино, избор на „Цар Трифон“, както и награждаване на най-ревностните почитатели на гроздовия сок
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В програмата са включени конкурс за най-добро домашно вино, избор на „Цар Трифон“, както и награждаване на най-ревностните почитатели на гроздовия сок
Премиерът се намеси, иска рекакция на новия закон
Туби и дамаджани от село няма да могат да се изпращат по куриерска фирма
Туби и дамаджани от село няма да могат да се изпращат по куриерска фирма
Великобритански пенсионер хванат с домашно вино в Саудитска Арабия е изправен пред наказание от 360 удара с камшик. Според семейството на човека тази...
Тутракан. Местни производители представиха домашните си вина в Тутракан. 77 майстори на винената амброзия напълниха дамаджани с бяло, червено и роз...
Добрич. Конкурс за най-добро домашно бяло и червено вино от реколта 2013 г. обявиха Къща на виното и общината в Добрич. В конкурса могат да участват с...