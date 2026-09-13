Село Оряховица отбелязва Празника на лозаря
В програмата са включени конкурс за най-добро домашно вино, избор на „Цар Трифон“, както и награждаване на най-ревностните почитатели на гроздовия сок
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В програмата са включени конкурс за най-добро домашно вино, избор на „Цар Трифон“, както и награждаване на най-ревностните почитатели на гроздовия сок
Сред гостите на събитието бяха хип-хоп звездите от 90-те C-Block
С много настроение, народни танци, красиви носии и автентичен български фолклор отбелязаха празника местните
Ритуалът се извършва само от мъже
Народният празник Трифон Зарезан се почита от лозарите, соколарите, градинарите и кръчмарите
На 1 февруари отбелязваме Трифон Зарезан, като мнозина правят това и на 14-и. Счита се за мъжки празник, празник на винарите, кръчмарите и лозарите....
На 14 февруари организираме щур купон в Поморие
В богатата празнична програма ще бъде представена вкусна кулинарна изложба „Произведено от грозде“, а кулминацията ще е короноването на „Цар Трифон“
Свети Трифон е здравата връзка с хилядолетната традиция на предците ни
Поводите за празник през февруари започват още с първия му ден в няколко от малките населени места в общината
Домакини на събитието бяха Иван Алексиев - кмет на община Поморие, Йордан Чорбаджийски - председател на НЛВК и Христо Янков - изпълнителен директор на...
Празникът е известен още като Трифон Зарезан или Трифоновден
Традиционната българска трапеза не може без апетитна питка
Във Великобритания пазят картичка от 1415 година,
Писателката още не знае кой празник ще отбележи - Свети Валентин или Трифон Зарезан
Двойката споделя рецептата за 42-годишен щастлив семеен живот
Показват новите възможности за туризъм
Тя пожелава просперитет и успех на лозарите
Основен празничен обред е зарязването на лозята
Народният празник Трифон Зарезан се почита от лозарите, соколарите, градинарите и кръчмарите